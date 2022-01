21. C'est le nombre d'absents que dénombreront les Girondins de Bordeaux à l'occasion de son 16e de finale de Coupe de France à Brest. Parmi l'effectif professionnel, ils ne sont que sept à être passés entre les mailles du virus. Parmi ceux-ci figurent le défenseur latéral Timothée Pembélé et six attaquants, Javairo Dilrosun, Alberth Elis, Hwang Ui-jo, Amadou Traoré, Josh Maja et Jimmy Briand.

En l'absence de Benoît Costil et de son remplaçant Gaëtan Poussin, c'est le Guadeloupéen Davy Rouyard qui a été choisi pour garder le but bordelais devant une arrière-garde habituée aux joutes de N3 et réputée solide - co-meilleure défense avec 4 buts encaissés toutes poules confondues - entourant Pembélé, leader de cette ligne malgré ses 19 ans. Au milieu, l'entraîneur Vladimir Petkovic pourrait aligner la paire formée par Emeric Depussay, capitaine de cette réserve, et le Franco-Haïtien Johab Pascal, qui tenteront d'alimenter une escouade offensive composée de professionnels.

Ces derniers jours, les Girondins, décimés par le variant omicron, ont tenté en vain de faire reporter leur 16e de finale de Coupe de France à Brest, la Fédération française, organisatrice de l'épreuve, se montrant inflexible à ce sujet. Pour éviter tout forfait bordelais ou d'un autre club touché par le Covid-19, la FFF a assoupli vendredi son règlement en suspendant à titre exceptionnel l'article imposant la présence "sur la feuille de match d'au moins sept joueurs ayant pris part à l'une des deux dernières rencontres officielles disputées par leur équipe première", permettant ainsi à un club de piocher plus largement dans son équipe réserve et ses équipes de jeunes.

