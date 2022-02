Football

COUPE DE FRANCE - "De vivre ça avec mon club formateur, c'est exceptionnel" : la réaction de Maël de Gevigney.

COUPE DE FRANCE - Après sa victoire aux tirs au but 5-4 face à Bergerac, Versailles rejoint les demi-finales. Le moment est historique pour le club des Yvelines et la réaction de son capitaine est toute aussi belle. Au micro d'Emmy Labaigs, Maël de Gevigney rend hommage à ses partenaires et admet que ce qu'il vit avec le club qui l'a formé est exceptionnel.

00:01:52, il y a 17 heures