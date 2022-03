Nice attendait cela depuis 25 ans ! Ce mardi soir, les Aiglons ont battu Versailles (2-0) et se qualifient pour leur cinquième finale de Coupe de France, leur première depuis 1997. A l'Allianz Riviera, Amine Gouiri (48e) et Kasper Dolberg (73e) ont mis fin au très beau parcours des Versaillais, leaders du groupe A de National 2. Pour tenter de remporter un quatrième trophée après 1952, 1954 et 1997, les hommes de Christophe Galtier devront battre le vainqueur de l'autre demi-finale, entre Nantes et Monaco, qui se jouera ce mercredi soir à 21h15.

S'il s'est, dans un premier temps, heurté à la défense adverse, Amine Gouiri a ensuite assez rapidement montré toute sa palette technique. L'ancien Lyonnais s'est d'abord mué en buteur. Juste après la pause, complètement seul dans la surface de réparation, l'avant-centre a pris le temps de contrôler de la poitrine avant d'enchaîner d'une reprise de volée du pied droit pleine lucarne (48e, 1-0). Le jeune attaquant a ensuite bien failli doubler la mise. Parti du rond central et après avoir mis dans le vent pas moins de trois défenseurs adverses, Gouiri a ensuite préféré se montrer altruiste, en servant, sur un plateau, Kasper Dolberg qui n'a eu plus qu'à conclure (73e, 2-0).

Seul dans la surface, Gouiri a puni Versailles tout en finesse

Première finale depuis 25 ans pour Nice

Dan Delaunay n'a donc pas passé une soirée aussi tranquille que cela. Toutefois, sans le portier versaillais, le score aurait très certainement pu être encore plus lourd. Khephren Thuram, encore une fois extrêmement précieux dans le jeu, l'a sollicité (43e), tout comme Gouiri (56e). En toute fin de rencontre, le héros niçois a ensuite laissé sa place à Evann Guessand, qui a bien tenté de participer à la fête. Mais si Delaunay a su s'interposer à deux reprises devant lui (80e, 90e+2), la barre transversale a également joué un bien mauvais tour au jeune attaquant de 20 ans (90e+4).

Un tour de magie de Gouiri et Dolberg a fait le break

Versailles, qui n'avait perdu qu'une seule rencontre, cette saison, toutes compétitions confondues, a attendu la toute fin de match pour arriver à cadrer. Mais ni Christopher Ibayi, ni Kévin Pham Ba n'ont su prendre à défaut Marcin Bulka (77e). Le FCV joue la montée en National, tandis que Nice est troisième de Ligue 1. Pourtant, pendant une bonne partie de cette rencontre, notamment dans le premier acte, la différence de niveau ne se faisait pas toujours ressentir. Mais, à l'arrivée, ce sont donc bel et bien les Aiglons qui se retrouveront au Stade de France, 25 ans après leurs dernière finale. Dans une fin de saison qui semble décidément plus qu'intéressante pour les protégés de Christophe Galtier.

