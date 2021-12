Comme (trop) souvent depuis le début de saison, ce sont des violences dans les tribunes qui occupent une grande partie de l'actualité ces derniers jours. Après l'interruption du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL vendredi dernier pour des incidents survenus à la mi-temps , les deux clubs, ainsi que la police, tentent de déterminer les responsables de ces débordements. Selon L'Equipe du jour, c'est un affrontement entre ultras de l'OL et du PSG qui pourrait être à l'origine des bagarres.

Après avoir analysé les vidéos, la police aurait ainsi identifié plusieurs membres du groupe Ferveur Parisienne, situé dans le Virage Auteuil du Parc des Princes. "Les deux groupes rivaux avaient programmé de s'affronter. Des provocations verbales auraient eu lieu dans la semaine et le jour du match", précise le quotidien. Initialement prévue jeudi, la réunion de la commission de discipline devrait être avancée à mardi. De plus, une réunion doit se tenir ce lundi à la Fédération pour étudier certains documents (rapports de l'arbitre, etc.) et images d'une nouvelle soirée cauchemar.

"Évidemment, je déplore ces incidents qui sont désastreux, avait réagi Noël Le Graët sur les ondes de RMC. Je ne veux pas rentrer dans la polémique. Lundi, toutes les équipes de la Fédération seront au boulot. La commission de discipline devrait se réunir ce même-jour, après des échanges avec notre service juridique."

