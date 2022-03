Football

Coupe de France féminine - Fleury - Paris Saint-Germain : Revivez le premier but de Marie-Antoinette Katoto en vidéo

COUPE DE FRANCE - Marie-Antoine Katoto, encore et toujours. Alors que le Paris Saint-Germain était mené et malmené par Fleury 91, ce samedi en demi-finale de la Coupe de France féminine, l'attaquante parisienne a profité d'une mini-occasion pour relancer son équipe. A la réception d'un centre, la joueuse de 23 ans a enchaîné un contrôle de la poitrine et une frappe pour réduire la marque.

00:00:41, il y a 2 heures