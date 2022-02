Football

COUPE DE FRANCE - Grâce à un CSC de Melvin Bard, l'OM mène dès la 3e minute contre Nice (1-0)

COUPE DE FRANCE - Ce match en Nice et Marseille est parti sur un énorme rythme ! Sur un service de MIlik, Under tente sa chance dans la surface mais Bulka repousse la frappe du milieu de terrain. Le rebond vient taper Melvin Bard qui envoie le ballon dans ses filets. Après intervention de la VAR, le but est bel et bien validé. Retrouvez la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:02:33, il y a 16 heures