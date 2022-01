Football

Coupe de France - Justin Kluivert lance les hostilités niçoises face au Paris SG

Coupe de France - Les Niçois sont joueurs en ce début de huitièmes de finale face au Paris Saint-Germain. Après une percée de Kephren Thuram, Justin Kluivert force le duel contre Thilo Kehrer et tente un centre-tir. Kasper Dolberg est trop court et le ballon est bien capté par Gianluigi Donnaruma. Suivez l'intégralité de la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:00:17, il y a une heure