Coupe de France - Kapitbafan Djoco : "Il y a de la joie, c'est la récompense de tout un groupe"

COUPE DE FRANCE - Kapitbafan Djoco a inscrit le seul but du match entre Versailles et Toulouse, samedi, en 8es de finale de la Coupe de France. L'attaquant a tenu à mettre en avant tout le groupe qui a réussi une très grosse performance en éliminant une équipe qui évolue deux divisions au-dessus. Suivez l'intégralité de la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:00:56, il y a 35 minutes