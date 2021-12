Football

Coupe de France - L'exclusion et le penalty transformé par Milik lors de Marseille - Cannet-Rocheville en vidéo

COUPE DE FRANCE - L'OM un peu rassuré. Surpris et mené au score par Cannet-Rocheville en 32e de finale, le club phocéen a égalisé quelques minutes avant la mi-temps. Arkadiusz Milik a marqué sur penalty, après une faute de Lahouel sur De La Fuente qui a lui a valu un second avertissement et une exclusion. Revivez cette action en vidéo. La Coupe de France est à vivre en intégralité sur Eurosport.

00:02:12, il y a une heure