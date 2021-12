Selon le Paris FC, le 32e de finale de Coupe de France face à l'OL n'était pas classé à risques. "Lors de la réunion de sécurité du vendredi 10 décembre, préparatoire au 32e de finale de la Coupe de France, où la DNLH (ndlr: Division nationale de lutte contre le hooliganisme) n'était pas présente, il n'a à aucun moment été évoqué un risque à l'intérieur du stade Charléty", explique le club de Ligue 2.

Les tribunes ont encore tout gâché : le moment qui a conduit à l'arrêt du match

"Au cours de cette réunion et à la suite de celle-ci, les différents échanges oraux et écrits avec les autorités publiques (DOPC: Direction de l'Ordre Public et de la Circulation) n'ont jamais mentionné la classification à risque de ce match", ajoute le Paris FC, qui "dément formellement" l'information donnée par L'Equipe dans la matinée faisant état d'une rencontre "classée à risque par les autorités publiques".

Le Paris FC précise qu'il n'a jamais eu la moindre information en provenance de la DNLH. Vendredi soir, à la mi-temps du 32e de Coupe de France entre le PFC et l'OL, des fumigènes avaient été lancés aux abords du parcage des supporters lyonnais et des bagarres avaient éclaté en tribunes, entraînant des mouvements de foule, le déploiement des forces de l'ordre. Deux personnes, un supporteur et un policier, avaient été blessées. Si aucune interpellation n'a eu lieu sur le moment, trois supporters ultras parisiens ont depuis été interpellés.

