Le derby breton a logiquement tourné à l'avantage de Rennes. Les hommes de Bruno Génésio ont dominé Lorient, samedi, dans l'unique choc des 32es de finale de la Coupe de France entre clubs de l'élite (1-0). Sérieux et consistants, ils ont largement dominé les débats en tenant le ballon et un but de leur jeune défenseur central Warmed Omari (21e) a suffi à faire leur bonheur. Les Merlus, eux, subissent une huitième défaite de suite toutes compétitions confondues.

Omari profite d'un cafouillage pour ouvrir le score : le but de Rennes en vidéo

