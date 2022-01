Football

COUPE DE FRANCE - Le une-deux tout en technique entre Mbappé et Dina Ebimbe pour le 4e but parisien

COUPE DE FRANCE - Complètement dominateur en seconde période, le PSG enfonce le clou avec un quatrième but. Kylian Mbappé lance bien Eric Junior Dina Ebimbe, entré un peu plus tôt, qui lui rend la pareille en le servant devant le but vide. Un caviar qui élimine le gardien et qui place l'attaquant français en position parfaite pour planter son troisième but en seulement 12 minutes.

00:00:57, il y a une heure