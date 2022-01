Football

Coupe de France - Lens - Monaco - A l'entrée de la surface, Kalimuendo dégaine à son tour : son but

COUPE DE FRANCE - Au retour des vestiaires, Arnaud Kalimuendo permet à Lens de revenir à un but de Monaco (2-3) grâce à un but plein de sang froid, dimanche, en 8es de finale de la Coupe de France. Menés 0-3, les Lensois sont en route pour une remontée qui serait incroyable. Suivez l'intégralité de la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

