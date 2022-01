Football

Coupe de France - Lens - Monaco - Jena Lucas puis Diop assomment Lens en deux minutes : les buts

COUPE DE FRANCE - Jean Lucas et Sofiane Diop ont donné une large avant à Monaco en inscrivant deux buts en deux minutes (27e et 29e), dimanche à Lens en 8es de finale de la Coupe de France. Les Monégasques se montrent hyper réalistes et prennent un avantage très net dans la course à la qualification. Suivez l'intégralité de la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:02:56, il y a 43 minutes