Coupe de France - Lusamba ouvre le score pour Amiens : le but en vidéo

COUPE DE FRANCE - Dans ce choc entre pensionnaires de Ligue 2, Amiens a ouvert le score face à Nancy grâce à un but d'Arnaud Lusamba, samedi, en 8es de finale de la Coupe de France. L'Amiénois a profité d'un bon centre de la droite de Gomis pour reprendre le ballon du droit devant les six mètres pour tromper Trott. Suivez l'intégralité de la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:01:01, il y a une heure