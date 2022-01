Football

Coupe de France / Montpellier - Strasbourg : le résumé vidéo

COUPE DE FRANCE - Le choc 100% Ligue 1 entre Montpellier et Strasbourg a tourné en faveur des Héraultais. Grâce à un but de Mihailo Ristic, le MHSC a dominé les Alsaciens (1-0) et disputera les 8es de finale. Le Racing pourra notamment déplorer le penalty manqué par son attaquant, Habib Diallo, en fin de première période. Revivez les meilleurs moments de la rencontre en images.

00:02:53, il y a une heure