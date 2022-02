Coupe de France

Deux buts, une passe décisive et un match référence. Face à l’Olympique de Marseille, Justin Kluivert a montré à tous les supporters de l’OGC Nice pourquoi son club croyait en lui depuis l’été dernier. Arrivé de l’AS Rome sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 14 millions d’euros, le jeune attaquant néerlandais a pourtant mis du temps à s’intégrer pleinement dans l’équipe entraînée par Christophe Galtier. Décrit comme "insouciant", "très joueur", apportant "de la percussion et des dribbles" par son entraîneur, Kluivert a peut-être, avec cette démonstration face aux Marseillais, mis tout le monde d’accord.

Après un début de championnat canon avec le Gym, l’ancienne pépite de l’Ajax Amsterdam a longtemps été freinée par les blessures. D’abord touché à la cuisse, il a ensuite manqué plus d’un mois de compétition en novembre, blessé à l’ischio-jambier. Des blessures qui, depuis son départ de son club formateur pour l’AS Rome, l’avaient empêché de vraiment prendre son envol.

Un passage mitigé en Italie

Parti à 22 ans dans un championnat italien exigeant d’un point de vue tactique, Justin Kluivert a longtemps laissé les observateurs et supporters sur leur faim. Le jeune espoir qui martyrisait les défenses d’Eredivisie allait-il intégrer la longue liste des joueurs finalement trop juste pour s’imposer sur la durée dans l’un des cinq grands championnats européens ? Auteur de 11 buts et de 5 passes décisives lors de sa dernière année sous les couleurs amstellodamoise, l’AS Roma n’avait pas hésité à dépenser 18 millions d’euros pour faire signer l’ailier de poche.

Après deux saisons mitigées et irrégulières en Italie (seulement 5 petits buts en Serie A), l’ailier néerlandais avait tenté à l’été 2020 de retrouver ses jambes du côté de Leipzig. Là encore il a été gêné par quelques blessures et n’est pas parvenu à s’imposer dans l’équipe de Julian Nagelsmann. Pas retenu par l’équipe allemande, c’est du côté de la Côte d'Azur que le jeune ailier a posé ses valises l’été dernier.

Kluivert enfin dans la lumière

Longtemps dans l’ombre des Gouiri, Dolberg ou Delort, ces dernières semaines le fils de l’ancienne légende Oranje Patrick Kluivert, est l'un des joueurs les plus en vue de l’effectif du Gym. Élu joueur niçois du mois de décembre, le natif de Zaandam a attaqué l’année 2022 sur les mêmes bases, et semble avoir retrouvé le niveau de jeu de ses débuts.

"Il manquait de stats, de passes décisives et de buts depuis le début de la saison. Il montait en puissance depuis son retour de blessure mais il avait encore du mal à finir les actions" reconnaissait d’ailleurs, après la démonstration de son poulain face à l’OM, son entraîneur Christophe Galtier. Martyrisant durant 82 minutes le pauvre Luan Peres, l’ailier niçois a retrouvé son coup de rein et ses crochets déroutants qui avaient fait de lui l’une des plus belles promesses européennes à son poste.

Etonnamment, ce match XXL réalisé face à Marseille ne l’a pas été à son poste de prédilection. Aligné sur le côté droit de l’attaque du Gym, l’habituel ailier gauche a pourtant semblé comme un poisson dans l’eau. Une réussite qui n’étonnait pas son entraîneur après la rencontre : "Je savais que de ce côté-là il allait être plus passeur. J’ai eu de la réussite dans ce choix mais cette réussite c’est avant tout lié à ce que lui a mis dans ce match. Et il a fait un top match".

Un "top match" que le Gym espère voir renouveler de nombreuses fois jusqu’à la fin de la saison, à commencer par samedi sur la pelouse du Groupama Stadium. Face à l’OL, les coéquipiers d’Amine Gouiri tenteront de mettre la pression sur l’OM qui se déplacera en clôture de la 24e journée sur la pelouse de Metz.

Actuellement troisième du championnat, à un point de Marseille et 14 du PSG, les Niçois sont en bonne position pour retrouver l'Europe l'année prochaine. Une qualification en C3 ou en C1 qui lèverait automatiquement l'option d'achat de Justin Kluivert. Une motivation de plus pour le Néerlandais qui veut s'inscrire sur la durée du côté de l'Allianz Riviera.

