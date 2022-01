Football

Coupe de France : "On doit continuer de travailler et ne pas baisser la tête" explique Marco Verratti

COUPE DE FRANCE - Double tenant du titre, le Paris Sg a été éliminé dès les huitièmes de finale contre Nice. Au micro de Benjamin Nivet, Marco Verratti explique que les tirs aux buts sont une lotterie. Le plus important étant de continuer de travailler et de ne pas baisser la tête avant les grandes échéances du mois de février et notamment en Ligue des Champions.

00:00:19, il y a 43 minutes