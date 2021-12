Pour le club c'est une page d'histoire, et pour le quartier, réputé difficile, l'occasion de s'échapper de la rubrique des faits divers : samedi, le petit club amateur nîmois du Chemin-Bas d'Avignon reçoit avec fierté et humilité Clermont, une équipe de l'élite. Six niveaux, un gouffre, séparent le club de Ligue 1 et celui du Régional 2, 7e échelon national. "C'est un grand écart, le défi est de taille", reconnait dans un sourire Stéphane Dartayet, l'entraîneur du club nîmois.

"On a fait notre route. On n'a jamais joué un match de Coupe de France au-delà du 7e tour, on ne l'avait pas même rêvé, et on vit quelque chose de grand. C'est l'épopée historique de tout un quartier de Nîmes. Il y a de la fierté, c'est magique, un moment qui restera à jamais gravé dans nos mémoires", ajoute le technicien. Jamais encore le quartier prioritaire du Chemin-Bas d'Avignon, plus habitué à faire parler de lui pour des problèmes de délinquance et des règlements de compte sur fond de trafic de drogue que pour ses exploits sportifs, n'avait vu son football sortir de l'anonymat.

Mais à coups de succès contre des équipes du Gard et de l'Hérault sur le synthétique du stade Jean-Bouin, l'ancien stade historique des grands voisins du Nîmes Olympique, le Chemin-Bas s'est offert le droit d'accueillir une équipe de Ligue 1 aux Costières. "On s'attend à souffrir, à ne pas avoir la possession. On a une chance infime, il faut conserver les pieds sur terre. Mais on va la jouer à fond, on sera là", promet Stéphane Dartayet, dont les hommes ont dominé Agde (Nationale 3) au tour précédent.

"Il y avait au tirage des noms plus ronflants comme Lyon, Lens ou Nice, des clubs avec une histoire, un passé. Clermont est un promu, mais on ne va pas faire la fine bouche", s'amuse le coach. Car l'essentiel est ailleurs. "On veut donner une bonne image de notre quartier, être un exemple pour la jeunesse, montrer l'importance du football dans un quartier populaire", explique-t-il. "On a aussi un rôle social et notre parcours en Coupe a permis au club et au quartier de se rapprocher. Autour du club, on ressent de l'engouement, on sent qu'il se passe quelque chose", ajoute-t-il.

"On n'est pas juste un club, on est une famille", confirme Roselyne Ben Ali, la présidente. "On se côtoie en dehors des entraînements, on connaît les difficultés vécues par les familles. L'été, on emmène les jeunes à la plage ou faire du canoë". Dans l'équipe, tout le monde est amateur et personne n'a jamais poussé les portes d'un centre de formation professionnel. Elias Berrahou, défenseur et capitaine, a grandi au Chemin-Bas et y habite encore, comme "75% de l'effectif".

"On est tous des travailleurs et dès lundi on replongera dans notre quotidien", se projette encore Stéphane Dartayet, qui sait qu'après la Coupe, il faudra retrouver l'anonymat du championnat pour tenter d'accrocher l'accession en Régional 1. Mais avant cela, il y a donc Clermont et la fête du match de samedi. "Entre fierté, stress et excitation, j'ai hâte d'y être", glisse Roselyne Ben Ali.

Dans le secret des vestiaires, Stéphane Dartayet demandera quant à lui à chacun "d'élever son curseur, de se transcender, d'y croire, de mettre dans ce match les ingrédients nécessaires pour en sortir grandi et par la grande porte". Le coach le sait, "il faudra être solide durant le premier quart d'heure et ne rien regretter". Car "en 90 minutes, tout peut arriver et vivre ces moments-là est unique dans une vie de footballeur amateur".

