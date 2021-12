Lyon a choisi de prendre les devants. Après l'arrêt de la rencontre de 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL au stade Charléty vendredi soir en raison de nouveaux incidents en tribunes impliquant ses supporters, l'OL se sait sous la menace. Roxana Maracineanu, la ministre en charge des Sports, a envoyé un message à Noël Le Graët pour demander une réponse forte et rapide. Et le patron de la FFF a entendu sa ministre en convoquant dès lundi la commission fédérale de discipline.

Prends tes responsabilités, fais le ménage ou tu vas faire couler le foot français", Cet incident arrivant trois semaines après l'arrêt définitif du match de Ligue 1 entre Lyon et Marseille quand un "fan" des Gones a lancé une bouteille sur Dimitri Payet, l'OL se retrouve dans le viseur du football français, avec un risque de se faire plus lourdement sanctionné en raison de son statut de récidiviste. "", a lancé Pierre Ferracci, le président du Paris FC, à Jean-Michel Aulas vendredi.

Et si le patron de l'OL a tenté vendredi d'expliquer que les échauffourées n'ont pas été provoquées par les supporters de l'OL ("Les responsabilités sont partagées, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RTL. Les premiers gestes de violence ne viennent pas des supporters de l’OL"), Lyon a décidé dans ce contexte de s'activer. En portant plainte déjà. "L’Olympique Lyonnais assumera l’ensemble de ses responsabilités et témoigne dès à présent d’une extrême détermination de voir les personnes impliquées (…) Ainsi, l’Olympique Lyonnais a décidé de porter plainte après ce déchaînement de violences et prendra les mesures les plus sévères contre les personnes impliquées après les identifications, y compris contre les supporters lyonnais qui seraient concernés", annonce le club dans un communiqué.

Conscient d'être dans l'œil du cyclone actuellement, Lyon a surtout choisi de prendre une décision aussi forte que symbolique en interdisant à ses groupes de supporters de se déplacer pour les matches à l'extérieur. "Plus que jamais, nous devons éradiquer ces phénomènes de hooliganisme et bannir tous ceux qui sont ennemis, par leurs actes, du football, mais aussi des clubs dont ils se revendiquent. Dans ce contexte, jusqu'à nouvel ordre, et jusqu'à ce que la lumière soit faite sur l'identification des auteurs (des débordements vendredi, NDLR), l'Olympique Lyonnais décide d'interdire de déplacement les groupes de supporters pour les matchs à l'extérieur", écrit encore l'OL.

