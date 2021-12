C'est une soirée de plus dont le football français se serait bien passé. Mais une nouvelle fois, les amateurs du ballon rond ont dû supporter le comportement "d'une bande d'abrutis" dixit Pierre Ferracci le président du Paris FC, après l'arrêt définitif de la rencontre de 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL au stade Charléty. Des images insupportables et inacceptables ont encore touché le monde du ballon rond hexagonal. Et un nouveau match n'a pas pu aller au bout. Avec Lyon encore une fois au centre des débats. Trois semaines après l'arrêt définitif du match de Ligue 1 OL-Marseille !