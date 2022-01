Football

Coupe de France - Peu d'occasions et pas de but, le résumé de la première période de Paris SG - OGC

Coupe de France - Ni les Parisiens, ni les Niçois n'arrivent à trouver le moyen d'ouvrir le score dans ce dernier huitième de finale. Malgré des tentatives de Verratti et de Messi pour le PSG, et de Gouiri et Kluivert pour l'OGC Nice, les deux équipes rentrent Voici le résumé de la première période. Suivez l'intégralité de la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:01:54, il y a une heure