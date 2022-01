Pierre Talmont, à l'approche du match contre Paris, comment sentez-vous votre groupe ?

P.T. : Pas de pression, pas de tension non plus, juste de l'excitation. Les joueurs sont assez calmes et sereins. Ce sera plutôt au moment du match, j'espère qu'il n'auront pas la tête dans les étoiles.

Et plus personnellement ?

P.T. : Je suis né à Vannes, j'ai joué à Vannes pendant ses très bonnes heures et j'ai été nommé entraîneur en juillet dernier. On m'aurait dit il y a huit mois que j'allais jouer un 16e de Coupe de France contre le PSG à la Rabine (le stade du Vannes OC, ndlr) j'aurais eu du mal à y croire. C'est gratifiant et difficile d'espérer mieux.

Vous allez affronter un effectif avec des joueurs qui ont déjà tout gagné, comment vous appréhendez ça ?

P.T. : Je m'en rendrai compte quand on les verra sur le terrain. On va jouer contre des champions dont certains de mes joueurs sont fans. Il y aura peut-être le Ballon d'Or et le futur Ballon d'Or sur le terrain, des champions d'Europe, champions du monde…on les verra à Vannes alors qu'on a l'habitude de les voir à la télé.

Vous parlez d'être fan, est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ne pas trop respecter le PSG au risque de passer au travers de la rencontre ?

P.T. : Là, on est dans la peau du "petit". On a déjà vu que sur un match le petit peut battre le gros. Bon là c'est sûr qu'on s'attaque à du hors-catégorie, c'est le PSG. Il faut les respecter mais aussi les regarder droit dans les yeux et leur dire "Aujourd'hui je vais tout faire pour te mettre en difficulté". On a 90 minutes pour faire un exploit, en espérant que les Parisiens seront encore un peu en vacances, entre guillemets.

Comment allez-vous aborder le match ?

P.T. : Paris, dire qu'ils ont des points faibles, ce serait prétentieux et déplacé de notre part. On va essayer de jouer sur un manque de repli défensif de leur côté, parce que techniquement on aura du mal à rivaliser. Surtout, on ne va pas garer le bus, c'est le meilleur moyen de concéder des occasions et prendre des buts. Essayer d'avoir un bloc compact, pas trop bas sur le terrain et d'être intelligent dans la tenue du ballon pour faire courir les Parisiens. Si on le récupère et on joue trop vite vers l'avant, ça va revenir sans arrêt comme un boomerang.

Que représente la rencontre pour le club ?

P.T. : Si on veut vraiment marquer l'histoire du club, il faut se qualifier ! Ce serait un tremblement de terre. Éliminer le PSG avec toutes ses étoiles filantes…pour l'instant on n'en est pas là mais on va tout faire pour se donner de l'espoir et faire en sorte qu'il y ait un match et un suspense. Tout donner et donner au public un vrai match de coupe, serré, avec des rebondissements. Il ne faut pas gâcher la fête.

Vous n'y allez pas pour jouer un match de gala.

P.T. : C'est un match de gala pour le club et les gens qui gravitent autour. Nous on a un match à jouer et je sais bien par expérience qu'après les fêtes il y des surprises. Des Ligue 1 qui se font éliminer par des clubs inférieurs parce qu'ils reviennent de vacances, ils ont peu d'entraînement et ils se sentent moins concernés. Les jouer en novembre ou février c'est plus compliqué. Je pense qu'il y a matière à les bousculer.

Il y a eu débat sur la tenue du match au stade de la Rabine, pour des raisons de sécurité. Au final c'est bien là-bas que ça se jouera, vous en êtes satisfaits ?

P.T. : C'est un avantage. Avec la jauge à 5000 personnes, si on avait joué à Lorient ou Rennes le stade aurait été vide. Là ça sera festif, il y aura une ambiance, on aura nos repères.

Ce match c'est l'occasion de mettre la lumière sur le Vannes OC, qui a l'ambition de remettre les pieds en National ?

P.T. : Un match contre le PSG ça met en lumière. Notre club a connu le niveau professionnel entre 2008 et 2011, il a fait une finale de Coupe de la Ligue en 2009. Ça fait parler du club donc c'est bien pour les gens qui travaillent ici, les supporters etc…C'est un gros coup de projecteur.

