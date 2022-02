Après s’être offert le scalp du PSG en huitième de finale, Nice n’a pas tremblé face à Marseille. Auteurs d’un match magistral, les Aiglons ont pu compter sur un immense Justin Kluivert pour se hisser aisément dans le dernier carré de la Coupe de France (4-1). Après une entame intéressante, symbolisée par l’ouverture du score, l’OM a plongé et a subi la loi d’un adversaire largement au-dessus du lot. Le score sans appel risque de laisser des traces dans les têtes phocéennes, alors qu’il y a toujours une place sur le podium à assurer en Ligue 1. De son côté, Nice est de plus en plus à l’aise dans le costume de favori de la compétition.

Un CSC de Bard et l'OM a mis le feu d'entrée de jeu : l'ouverture du score marseillaise

C’était une finale avant l’heure et, hélas, il n’y a pas vraiment eu match. Tout n’avait pas très bien commencé pour les Niçois, qui ont mis quelques minutes à se mettre dedans. Ce laps de temps a profité à l’OM, qui a trouvé le chemin des filets sur sa première situation. Sur une frappe de Cengiz Ünder, Marcin Bulka a repoussé le ballon sur Melvin Bard, pour un but contre son camp (0-1, 4e). Il a quand même fallu l’intervention du VAR pour valider le but. L’assistance s’est également signalée pour permettre à Amine Gouiri d’égaliser dans la foulée, grâce à un sublime enchaînement, à la limite du hors-jeu (1-1, 11e).

Un Bel enchaînement de Gouiri pour remettre les pendules à l'heure : l'égalisation niçoise

Kluivert a plané sur la rencontre

Nice a eu le mérite de ne pas laisser le doute s’installer pendant trop longtemps dans cette partie. Pour preuve, Justin Kluivert a vite donné l’avantage à son équipe au terme d’un mouvement parfaitement mené, d’une tête piquée pour bonifier un bon centre d’Andy Delort (2-1, 29e). Acculés, les Marseillais ne pouvaient que constater les dégâts : à chaque mouvement offensif niçois, ou presque, le danger était là. Et, rapidement, la confiance affichée lors des premières minutes s’est effritée. Les hommes de Jorge Sampaoli n’ont plus jamais su répondre à la maîtrise adverse.

Mouvement huilé, tête de Kluivert : comment Nice a pris l'avantage contre l'OM

La deuxième période a d’ailleurs ressemblé à un long calvaire pour l’OM, qui aurait pu égaliser d’entrée grâce à Cedric Bakambu, hors-jeu sur une passe de Dimitri Payet (48e). Car cette situation de 2-2 s’est transformée en 3-1, puisque Kluivert, encore lui, a expédié une sublime frappe au fond des filets, certes bien aidé par la faute de main de Pau Lopez (3-1, 49e). Bulka, lui, ne s’est pas trompé quand il a fallu repousser une frappe de Bakambu, lors d'un face-à-face qui aurait pu permettre à Marseille d’y croire à nouveau (53e). Le dernier mot sera finalement pour Delort, qui a eu de la réussite sur un centre de… Kluivert, plus que jamais homme du match (4-1, 61e).

Frappe pure et petite faute de main de Lopez : le deuxième but de Kluivert en vidéo

Nice, qui a déjà créé la surprise en écartant le PSG, tenant du titre, au tour précédent, a donc plus que mérité son billet pour les demi-finales. Les Aiglons de Christophe Galtier, s’ils parviennent à maintenir ce niveau, peuvent vraiment croire en leurs chances de soulever la Coupe de France dans quelques semaines. Il faudra certainement battre Monaco pour y parvenir mais on se dit que le Gym n’est certainement plus à un choc de Ligue 1 près.

Kluivert passeur et un 4e but... du genou pour Delort : Nice enfonce l'OM

