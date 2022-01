Football

Coupe de France - Santelli qualifie Bastia : son tir au but vainqueur

COUPE DE FRANCE - Benjamin Santelli a offert le but vainqueur de Bastia face à Reims en marquant le dernier tir au but de la séance, samedi, en 8es de finale de la Coupe de France. Ekitike avait ouvert le score à la 38e minute avant que Salles-Lamonge n'égalise à la 71e minute. Suivez l'intégralité de la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:01:21, il y a une heure