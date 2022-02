Versailles savait que le chemin allait se corser pour poursuivre sa fabuleuse épopée. Le club des Yvelines, pensionnaire de N2 et Petit Poucet du dernier carré après sa victoire contre Bergerac (0-0, 4-5 t.a.b.), a été servi. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France, effectué mercredi soir sur le plateau de France Télévisions, lui a désigné Nice comme adversaire. Un club qui occupe la troisième place du classement de Ligue 1 et qui vient de signer une démonstration face à l'OM (4-1) en quart de finale de la Coupe de France. Les Versaillais seront face à une montagne.

Nantes et Bastia savent aussi, d'ores et déjà, qu'un gros morceau attendra celui qui sortira vainqueur de ce dernier quart de finale jeudi soir. Le gagnant de cette confrontation recevra en effet une équipe de Monaco en regain de forme sous la direction de Philippe Clément. Après avoir dominé Lyon samedi en championnat, les Monégasques ont dominé Amiens (2-0) sans difficulté pour accéder au dernier carré de la compétition. La perspective de recevoir l'ASM et de pouvoir compter sur l'appui du public motivera encore davantage les Nantais et les Bastiais.

Les demi-finales (2 mars)

Versailles (N2) - Nice (L1)

Nantes (L1) ou Bastia (L2) - Monaco (L1)

