Brassard sur le bras, meilleur buteur de son club et blason redoré : Ludovic Blas, souvent moqué pour sa nonchalance, semble être passé dans une nouvelle dimension. Certains appelleront ça la magie de la Coupe, où il brille par son efficacité, en témoigne son doublé pour éliminer Brest et qualifier ses Canaris en quarts de finale. D’autres parleront d’une évolution logique pour un diamant qui a mis 24 ans à se polir. Quoi qu’il en soit, depuis le début de la saison, Ludovic Blas semble s’épanouir sous les ordres d’Antoine Kombouaré. Sept buts en Ligue 1, trois en Coupe : c’est autant que lors de tout l’exercice précédent.

​​Les Canaris portés par le talent de Blas : le résumé de Nantes - Brest

"Montrez bien que je suis sérieux hein", avait-il demandé au journal L’Equipe lors d’une séance photo, pour communiquer sur son nouvel état d’esprit. "J'ai pris conscience de certaines choses, du fait qu'à un certain niveau, le foot n'est plus un loisir mais un métier. Parfois, je regardais mes matches et je me disais : 'ah oui, quand même, j’ai un peu abusé'".

Sa suffisance derrière lui, Ludovic Blas est enfin devenu le joueur qu'il avait toujours rêvé d'être. Positionné à droite ou dans une position plus centrale du système d’Antoine Kombouaré, il se donne les moyens de ses nouvelles ambitions. "Avant, si la balle n'arrivait pas, je me disais que j'y suis allé pour rien. Et le coup suivant, la balle arrivait et je n'y étais pas".

Des débuts mitigés

Oui, Ludovic Blas a réussi à franchir les étapes. Peut-être pas aussi rapidement qu’il l’aurait voulu, mais à 24 ans il est désormais l’un des hommes forts d’une formation en droit de rêver d’un titre en Coupe de France et des premiers rôles en Ligue 1. Après une première expérience à Rambouillet, poussé par "une famille amoureuse du foot", il a commencé à faire ses gammes au Montrouge FC, avant de taper dans l’œil de Guingamp, en 2013. Mais après un premier contrat professionnel deux ans plus tard et une campagne victorieuse à l’Euro U19 en 2016 aux côtés d’un certain Kylian Mbappé, sa fulgurante ascension s’arrête nette. En perdition au sein du club breton (7 buts en 116 matches), où il joue de moins en moins, l’ailier ronge son frein.

Ludovic Blas (Nantes), buteur de la victoire face à Dijon Crédit: Getty Images

Jusqu’au jour où le FC Nantes décide de faire de lui la recrue la plus chère de son mercato (8 millions d’euros, en 2019). Un premier exercice en dents de scie mais un deuxième… éclatant. Homme fort des Canaris, il devient la saison dernière l’un des artisans du maintien, et sauve même les siens en marquant lors du barrage aller face à Toulouse (2-1). Devenu indéboulonnable dans la formation d’Antoine Kombouaré, Ludovic Blas a été dragué par quelques écuries anglaises cet hiver. Mais que ce soit Watford ou Newcastle, très peu pour lui : "Mon projet, il est à Nantes. Si j’ai signé jusqu’en 2024, c’est qu’il y a une raison. Ne faites pas attention aux rumeurs", avait-il pris soin de rassurer.

Une carrière ascendante

Les Canaris peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles : Ludovic Blas se sent bien là où il est. Et il le prouve semaine après semaine. Auteur du doublé offrant la qualification en quarts de finale de la Coupe de France face à Brest à la Beaujoire, il fait les beaux jours d’Antoine Kombouaré. "Notre capitaine du jour, Ludo, a marqué deux buts exceptionnels", s’est extasié le tacticien français, heureux de le voir s’épanouir aux côtés de Randal Kolo Muani, Nicolas Pallois et Andrei Girotto.

Opposée à Bastia, décevant 17e de Ligue 2, ce jeudi, pour une place dans le dernier carré, la formation nantaise sait cependant à quoi s’en tenir. "C’est un match de Coupe, tout est possible. Il y a déjà eu beaucoup de surprises, on espère ne pas tomber dans le panneau", a déclaré Kombouaré en conférence de presse d’avant-match. Et pour faire respecter la hiérarchie, ce dernier n’a pas le choix. "Jeudi, on va voir les grands joueurs, ceux qui ont envie d’aller plus loin. Si nos cadres répondent présents, cela nous aiderait beaucoup". Forcément, le nom de "Ludo Blas" est sorti le premier au moment où l’ancien entraîneur du PSG énumérait ses hommes en forme.

La Coupe comme terrain de jeu

Car c’est bien lui qui a propulsé Nantes en quarts de finale. Handicapé par une fracture à une main en décembre et par une blessure à l'ischio gauche début janvier, Blas a retrouvé la forme fin janvier contre Brest en 8e de la Coupe de France (2-0). Une frappe croisée après un contrôle orienté de la cuisse sur un long dégagement de Nicolas Pallois en première période, puis une deuxième, flottante et plein axe en seconde, qu'il est allé célébrer en se jetant dans les bras de Kombouaré.

"Il est entreprenant et régulier, ça fait toute la différence entre un bon joueur de Ligue 1 et un très bon joueur", a salué son coéquipier Samuel Moutoussamy. "C'était mon soir. J'en avais besoin, parce que j'étais un peu en manque de confiance sur le dernier geste. Ça va me faire du bien", a sobrement commenté l’intéressé, comme s’il n’attendait désormais plus qu’une chose : continuer à briller, pour franchir de plus en plus de paliers.

Ludovic Blas, buteur avec le FC Nantes Crédit: Getty Images

