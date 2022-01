Football

Coupe de France - Une grosse frappe et Bastia revient : le but de l'égalisation en vidéo

COUPE DE FRANCE - Sébastien Salles-Lamonge a tenté et réussi une superbe frappe à l'entrée de la surface de réparation pour venir égaliser pour Bastia face à Reims (1-1), samedi, en 8es de finale de la Coupe de France. Tout est à refaire entre Reims et Bastia. Suivez l'intégralité de la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:00:56, il y a 26 minutes