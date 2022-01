Pas une surprise. Mais bien deux ! Bien évidemment favori de son 16e de finale de la Coupe de France face à Vannes (N2), le PSG fait place à la jeunesse ce lundi soir.

En raison des nombreuses absences, entre positifs au Covid-19 et joueurs partis à la CAN, Mauricio Pochettino a décidé d'aligner d'entrée Edouard Michut et Xavi Simons. Le premier avait disputé 26 minutes contre Feignies-Aulnoye en 32e de finale le 19 décembre dernier, alors que Simons, 18 ans, avait disputé toute la rencontre.

Presnel Kimpembe, le capitaine parisien, sera associé à Thilo Kehrer en défense centrale. Gianluigi Donnarumma est titularisé dans les buts. Marco Verratti, Ander Herrera et Georginio Wijnaldum sont également dans le onze de départ du PSG. Colin Dagba et Nuno Mendes occuperont les couloirs.

Les compositions

Vannes : Pétrel – Duclovel, Lavenant, Lescot, Bérénice – Daury, Yobe, Mama, Ngoubou – Persico, Kouassi

PSG : Donnarumma - Dagba, Kehrer, Kimpembe, Mendes - Michut, Verratti, Herrera - Xavi Simons, Mbappé, Wijnaldum

