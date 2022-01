Le huitième de finale de Coupe de France entre Toulouse, deuxième de Ligue 2, et le FC Versailles, deuxième en National 2, ne se disputera pas dans les Yvelines, comme le tirage au sort en avait initialement décidé, mais au Stadium, parce que le stade Montbauron, enceinte du club yvelinois, n'est pas homologué à ce stade de la compétition.

"Comme mentionné au club par la Fédération Française de Football en date du 5 janvier 2022, le stade Montbauron 'ne répond pas aux normes de la compétition notamment en l’absence d’éclairage'", apprend-on sur le site officiel du club de National 2.

Pourquoi donc cette absence d'éclairage dans l'enceinte de 6000 places ? La raison est simple, complexe et improbable à la fois : Versailles est la ville du château du même nom, longtemps résidence des rois de France, de Louis XIV à Louis-Philippe. Il se trouve que le stade Montbauron est à proximité du château de Versailles et que la chambre du roi ne doit en aucun cas être éclairée par une source de lumière extérieure et ceci dans un rayon de 5 kilomètres, comme l'explique Le Parisien . Le stade Montbauron se trouve à un peu plus d'un kilomètre de l'illustre enceinte. Sur ce coup-là, le Roi Soleil a marqué contre-son-camp.