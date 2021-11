Après une édition 2020-2021 chamboulée avec un format retravaillé, la Coupe de France retrouve ses standards habituels cette saison avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 pour les 32e de finale. Vainqueur de la cuvée 2020-2021 , le Paris Saint-Germain remet son titre en jeu.

Quelle est la date du tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France ?

Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France sera effectué le lundi 29 novembre, à partir de 19h.

Sur quelle chaîne suivre le tirage au sort ?

Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France sera à suivre en direct du Parc des Princes sur Eurosport 2 et l'application Eurosport. Ce rendez-vous marquera l'entrée en lice des clubs de Ligue 1.

De nombreuses personnalités du monde du sport seront présentes pour effectuer le tirage. La joueuse du PSG et internationale française Léa Khelifi, la judokate Romane Dicko, les handballeurs Nedim Remili et Vincent Gérard, l'ancienne championne de ski alpin et consultante Eurosport Florence Masnada ainsi que l'ex-championne du monde de ski cross Ophélie David joueront les mains innocentes.

Quand se dérouleront les 32e de finale ?

Les 32e de finale de la doyenne des compétitions se tiendront les 18 et 19 décembre prochain. L'intégralité des rencontres sera à suivre sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Certains matches seront également retransmis par France Télévisions.

