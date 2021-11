C'est le coup d'envoi de la Coupe de France sur les antennes d'Eurosport. Après une édition 2020-2021 chamboulée avec l'adoption de deux voies, la doyenne des compétitions retrouve son format traditionnel. Les 12, 13 et 14 novembre, place au 7e tour de la Coupe de France, marqué par l'entrée en lice des clubs de Ligue 2.

Effectué la semaine dernière, le tirage au sort a plutôt épargné les clubs de l'antichambre. Mais en Coupe de France, tout est possible et les pensionnaires de Ligue 2 devront se méfier des clubs de divisions inférieures, bien déterminés à bousculer la hiérarchie.

Ad

Premier League L'appel de Ferdinand à Solskjaer : "Il est temps de passer le relais" IL Y A UNE HEURE

Sur quelle chaîne regarder le 7e tour de la Coupe de France ?

Diffuseur officiel de la Coupe de France, Eurosport proposera deux rencontres de ce septième tour sur ses plateformes. CS Sedan - Paris FC et FC Libourne - Toulouse FC seront à suivre sur Eurosport 2 et l'application Eurosport. Les matches se dérouleront respectivement les 13 et 14 novembre prochain, à partir de 16h.

Les principales affiches du 7e tour de la Coupe de France 2021-2022

CS Sedan (N1) - Paris FC (L2) (le 13 novembre à 16h, en direct et en intégralité sur Eurosport 2 et l'application Eurosport)

FC Libourne (N3) - Toulouse FC (L2) (le 14 novembre à 16h, en direct et en intégralité sur Eurosport 2 et l'application Eurosport)

Union Lorraine Plantières (R3) - Nancy (L2)

Bresse Jura Foot (R2) - Sochaux (L2)

Saint-Apollinaire (N3) - Dijon (L2)

St Cyr-Collonges (R3) - Grenoble (L2)

Limonest Dardilly St-Didier (N3) - Auxerre (L2)

Blavozy (R1) - Rodez (L2)

Chusclan Laudun (R3) ou St-Esteve-Perpignan (R3) - Nîmes (L2)

Canet Roussillon (N2) - Pau (L2)

Anzin St-Aubin (D1) - Amiens (L2)

Tourcoing (R1) - Valenciennes (L2)

Etaples (R2) - Quevilly Rouen Métropole (L2)

Linas Monthléry (N3) - Dunkerque (L2)

Vierzon (N3) - Le Havre (L2)

AC Ajaccio (L2) - Orléans (National)

Dinan (N3) - Caen (L2)

Liffré (R1) - Guingamp (L2)

Fougères (N3) - Bastia (L2)

Esquelbecq (R2) - Red Star FC (N1)

ESOF V. La Roche sur Yon (R1) - Le Mans FC (N1)

Le calendrier de la Coupe de France 2021

7e tour : 13 et 14 novembre 2021 (entrée des clubs de Ligue 2)

8e tour : 27 et 28 novembre 2021

32e de finale : 18 et 19 décembre (entrée des clubs de Ligue 1)

16e de finale : 2 et 3 janvier 2022

8e de finale : 29 et 30 janvier 2022

Quarts de finale : 9 février 2022

Demi-finales : 2 mars 2022

Finale : 8 mai 2022

Qualif. Coupe du monde Pogba absent deux mois ? IL Y A 2 HEURES