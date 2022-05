Le samedi 7 mai 2022, vivez la finale de la Coupe de France 2022 en direct sur Eurosport. Pour vous abonner, c'est ici

A quelle heure débutera la finale de la Coupe de France 2022 ?

Le coup d'envoi de la finale entre Nice et Nantes sera donné le samedi 7 mai 2022, à 21h, en direct du Stade de France.

Sur quelles chaînes TV regarder la finale de la Coupe de France ?

La finale de la Coupe de France 2022 Nice-Nantes sera à regarder en direct sur les plateformes Eurosport : Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Thomas Bihel, Alain Boghossian et Benjamin Nivet vous accompagneront au commentaire de la rencontre.

Avant et après la rencontre, vous pourrez retrouver Soir de Coupe, votre rendez-vous de la Coupe de France, présenté par Gaëlle Millon, avec Benjamin Nivet et Olivier Echouafni. Toutes les coulisses, toutes les réactions, les analyses de nos consultants et les meilleurs moments de cette 105e édition : vous ne manquerez rien de cette grande soirée.

La finale de la Coupe Gambardella entre l'Olympique Lyonnais et le SM Caen sera également à vivre en direct sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr à partir de 17h15. Au commentaire du match, le duo Ludovic Duchesne et Cédric Carrasso vous feront vivre ce grand sommet de la saison U19.

France Télévisions co-diffusera également les deux affiches sur ses plateformes.

La finale de la Coupe de France sera aussi à vivre sur Eurosport.fr...

En plus de la retransmission de la finale, retrouvez le meilleur de la Coupe de France sur Eurosport.fr avec des analyses, des magazines, des vidéos, des interviews exclusives et bien plus encore.

