Voilà 25 ans que Nice n'a plus rien gagné. Printemps 1997, le Gym soulève sa dernière Coupe de France. Samedi, les Aiglons tenteront de dépoussiérer leur palmarès face au FC Nantes mais aussi d'aiguiser leurs nouvelles ambitions portées par leur actionnaire Ineos. Deux ans et demi après le rachat du club azuréen par le très prospère groupe britannique spécialisé dans les produits chimiques, Nice va vivre le premier grand soir de sa nouvelle vie. L'arrivée d'Ineos aurait pu doper le club à coups de dizaines de millions dépensés et d'investissements pharaoniques. Ce ne fut pas le cas.

Les fantasmes liés aux immenses succès d'Ineos dans le cyclisme et à ses moyens financiers gigantesques (60 milliards de chiffre​ d'affaires en 2019) ont vite été éteints : non, Ineos n'est pas venu sur la Côte d'Azur pour concurrencer le PSG en Ligue 1. La révolution n'a pas eu lieu. En deux ans et demi, Nice a certes dépensé 139 millions d'euros, une coquette somme à une période où le football français et européen a dû se serrer la ceinture. Mais aucun investissement n'a dépassé les 20 millions d'euros. Rien à voir donc avec l'arrivée des Qataris à Paris en 2011.

Jean-Pierre Rivère, Sir Jim ratcliffe et Bob Ratcliffe lors de Nice-PSG / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Acheter des joueurs à 50 millions, ce n'est pas le but

"Je comprends l'impatience des observateurs mais les médias n'ont pas la bonne analyse, nous avertit d'entrée Julien Fournier, le directeur du football de l'OGC Nice. Ineos est présent dans beaucoup de sports. Si je dois comparer la Sky Team avant l'arrivée d'Ineos, c'était le Real Madrid du cyclisme. En Formule 1, l'écurie Mercedes dans laquelle Ineos a investi, c'est le FC Barcelone. Nous, on est l'OGC Nice. On part de beaucoup plus loin. Peut-être que ça ne va pas assez vite mais acheter des joueurs à 50 millions, ce n'est pas le but. On met des couches. On continue d'avancer."

Depuis le changement de propriétaire, le club a fini ses exercices à la 5e puis à la 9e place. Cette saison, il est à la lutte pour le podium et une qualification pour la Ligue des champions. "Aujourd'hui, on est dans les temps de passage", révèle Julien Fournier. En 10 ans, Nice est passé d'un club qui lutte pour sa survie en Ligue 1 à une formation aux ambitions européennes. L'objectif est de pérenniser le club dans ce combat pour le top 5 à chaque fin de saison. Comment ? En attirant les meilleurs espoirs européens.

Galtier, Gouiri et Fournier, piliers du projet Ineos à Nice Crédit: Eurosport

On ne sera jamais le Real Madrid ou Manchester United

"On est attractif pour les jeunes. Thuram, Todibo, Bard, Gouiri, Kluivert ne sont pas venus pour rien", rappelle Fournier. La force de Nice, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à la grande majorité des clubs français, il n'est plus contraint de vendre pour survivre. L'époque où il fallait se résoudre à laisser partir Jordan Amavi (ndlr : à Aston Villa en 2015 contre 11 millions d'euros) pour se payer un centre d'entraînement et des équipements dignes de la L1 est révolu.

Dès lors, Nice peut-il retenir ses meilleurs éléments alors qu'Amine Gouiri et Kephren Thuram seront forcément convoités cet été ? "Sur le plan économique, oui, tranche Fournier. Mais ce n'est pas notre manière de penser. Si demain, un club ultime, c'est-à-dire capable de gagner la Ligue des champions, veut un de nos joueurs, comment voulez-vous qu'on le retienne ? Je ne vais pas interdire à un garçon de jouer dans un tel club s'il y a un vrai projet derrière. On continuera à vendre car on ne sera jamais le Real Madrid ou Manchester United. Si ces clubs-là viennent, on ne peut pas attacher les joueurs."

Chelsea et une possible rétrogradation dans la galaxie Ineos ?

Je sais que ça ne remet rien en cause dans la détermination d’Ineos de faire grandir Nice. Jim a les moyens de racheter Chelsea, c’est bien pour lui", a répondu Christophe Galtier dimanche dernier. Alors que Jim Ratcliffe, le grand patron, prépare une seconde offre pour le rachat de Chelsea et que deux clubs détenus par un même actionnaire ne peuvent jouer ensemble les Coupes d'Europe, Nice, aujourd'hui principal navire de la flotte Ineos dans le monde du football, pourrait rétrograder dans la hiérarchie et voir son statut et ses ambitions fragilisées par l'effort forcément gigantesque consenti pour prendre le destin des Blues en main. "", a répondu Christophe Galtier dimanche dernier.

Alors comment Nice peut-il grandir ? Une qualification pour la Ligue des champions dès cette année ne fera pas changer les Aiglons et Ineos de braquet. Seules des participations régulières à la C1 permettraient d'engager un cercle vertueux et de changer de dimension. Aujourd'hui, Nice continue de viser des jeunes à fort potentiel dotés déjà d'une solide expérience. L'apport d'Ineos pourra-t-il lui permettre un jour de se positionner sur des joueurs du rang d'un Kylian Mbappé ? "C'est de la science-fiction, coupe Fournier. On n'est pas là-dedans. On ne peut pas attirer ce type de joueurs là sinon en les surpayant. Et ce ne sera jamais la stratégie de Nice et d'Ineos. Il faut être crédible pour ces joueurs-là. N'oubliez pas, on n'a encore rien gagné." Depuis 1997 et peut-être jusqu'à samedi…

