L’heure a sonné. Alors que l’OGC Nice est en train de vivre la meilleure période de sa saison, Andy Delort semble marquer le pas. Après des débuts radieux, l’ancien capitaine de Montpellier voit sa production chiffrée en berne, et ses minutes s’en font ressentir. Auteur de seulement deux petits buts toutes compétitions confondues depuis le mois de novembre, l’attaquant algérien est véritablement dans le dur. Mais l’opportunité de briller face à Marseille en quarts de finale de la Coupe de France couplée à l’absence de Kasper Dolberg, positif au Covid-19, semble être le moment parfait pour repartir vers l’avant.

Un coup de tête et beaucoup d'air pour Nice : le but de Delort face à Cholet

Il faut dire que rien ne présageait un tel passage à vide. Au moment de s’engager avec Nice cet été contre huit millions d'euros, Andy Delort apparaissait déjà comme un des hommes providentiels du Gym. "Très touché" par les critiques de ses anciens supporters, en colère de voir partir leur capitaine pour les beaux yeux des Aiglons après trois matches dans l’Hérault, ses débuts sous les ordres de Christophe Galtier ont été idylliques. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, le moins que l’on puisse dire est qu’Andy Delort n’a pas eu besoin de temps d’adaptation pour s’illustrer. Entré à la 78e minute de jeu, il transmettait son premier caviar moins de 120 secondes plus tard pour le jeune Amine Gouiri. "J’avais envie de passer un cap et à Nice, il y a tout pour viser plus haut", avait-il simplement commenté à l’époque. Oui, le ton était donné.

Un départ en fanfare

Titulaire indiscutable dès son deuxième match de la saison, l’international algérien a enchaîné plusieurs performances de haute volée. Un but face à Monaco pour ouvrir son compteur, un autre contre Saint-Etienne deux journées plus tard et voilà qu’Andy Delort clôturait un mois de septembre plein de promesses. Toujours très en jambes au milieu du monstre à trois têtes créé par Christophe Galtier en compagnie de Kasper Dolberg et Amine Gouiri, avec qui il a "ce truc en commun", Andy Delort a ajouté une réalisation pour renverser l’Olympique Lyonnais et un doublé pour valider une nouvelle victoire contre Angers. Nous étions au mois d'octobre, et rien ne semblait pourvoir l'arrêter. "On s’entend super bien avec Amine, Calvin (Stengs), Justin (Kluivert) et Kasper, je me suis adapté rapidement", se réjouissait même l’intéressé en conférence de presse.

Andy Delort, Alexis Claude Maurice, Khephren Thuram, Evann Guessand lors de Nice - Lyon Crédit: Imago

Alors que l’on pouvait logiquement le voir parti pour truster les premières places du classement des buteurs, l’attaquant de 30 ans s’est comme effondré : lors de ses dix dernières sorties sous le maillot niçois, Andy Delort n’a marqué que deux petits buts, sans délivrer la moindre passe décisive. Pourtant, l’OGC Nice n’a jamais semblé aussi fort, avec une série de sept victoires consécutives toutes compétitions confondues terminée ce week-end face à Clermont (0-1). De quoi offrir un superbe duel face à l’OM pour le rang de dauphin du Paris Saint-Germain. Mais plus Nice gagnait, plus le temps de jeu de sa recrue estivale baissait : 16 minutes contre Lens (2-1), 30 face à Brest (3-0) et 28 contre Nantes (2-1). Une douleur assumée : "Si je suis sur le banc, j'ai un peu les boules, j'aime passer le plus de temps possible sur le terrain...".

Pour se faire, Delort a besoin de retrouver de la confiance. Et vite. Hasard du calendrier, le quart de finale de Coupe de France opposant Nice à l’OM ce mercredi semble être le moment idéal pour relancer la machine. Kasper Dolberg touché par le Covid, le numéro 7 des Aiglons va avoir l’occasion de briller sur sa pelouse de l’Allianz Riviera pour emmener son club à deux petites victoires de son premier trophée national depuis 1997. Et pour le motiver, son match dans le match face à Arkadiusz Milik, auteur d’un triplé face à Angers ce week-end, trottera forcément dans un coin de sa tête. A lui de se montrer à la hauteur de l’événement, pour définitivement reprendre sa marche en avant.

Andy Delort (OGC Nice), fête son but de la victoire, sur la pelouse d'Angers (1-2), lors de la 12e journée de Ligue 1 - 31/10/2021 Crédit: Imago

