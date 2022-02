Quels sont les objectifs du club, actuel leader de sa poule de National 2 (4e division) et opposé à Bergerac mercredi (18h30) en quarts de finale de Coupe de France ?

Jean-Luc Arribart : "L'objectif à court terme est de monter en National. On est bien parti. Ce serait très frustrant de ne pas y arriver vu notre position en championnat. A moyen et long terme, on veut structurer le club car on est en retard sur nos installations : on n'a pas un vrai centre d'entraînement, on a des problèmes avec notre stade pour l'éclairage et si on monte en National, on est déjà en train d'imaginer un terrain de repli. Avec la fin de la dérogation qui nous est accordée cette année, et si on monte en National, on pourrait jouer à Poissy ou au Camp des Loges. A moyen terme, nous voulons envisager de construire un stade, c'est un projet qui est dans les tuyaux. On n'y est pas encore, mais ça va être compliqué à Versailles car il n'y a pas trop de terrains disponibles. Et puis nous voulons aussi un centre de formation pour accompagner notre volonté de rejoindre le monde professionnel."

Ad

Rouge et éclair de Djoco : L’exploit de Versailles à Toulouse en vidéo

Coupe de France Delort-Nice, dynamiques inversées et belle occasion de se relancer IL Y A 14 HEURES

Préférez-vous gagner la Coupe ou monter en National ?

Jean-Luc Arribart : "Monter en National (rires). Franchement, je pense qu'on peut rêver, mais gagner la Coupe de France, c'est quand même un poil prétentieux d'imaginer ça. Je parle d'ambition raisonnable, pas de prétention. On ne va pas se prendre pour d'autres, remplacer le PSG et gagner la Coupe ! On est conscient de nos forces et de nos faiblesses."

Que pensez-vous de la décision de maintenir le match à Périgueux plutôt que de le délocaliser dans une enceinte plus adaptée à Bordeaux ?

Jean-Luc Arribart : "On est fiers de nos valeurs et on les gardera. Certains nous jalousent parce qu'on est des nouveaux. Avant, on était les petits Versaillais sympas et pas très ambitieux. Aujourd'hui, on est davantage un club qui fait parler de lui, qui fait peut-être plus peur. On n'est pas des méchants Parisiens riches et qui n'en font qu'à leur tête et qui descendent en province chez les petits pauvres du Périgord. Non, non ! Les petits pauvres du Périgord, ils ne le sont pas tant que ça déjà, ils se défendent très bien, ils ont une sacré bonne équipe, avec de très bons joueurs. Et ils se sont bien débrouillés pour nous emmener dans leur traquenard à Périgueux. Nous, on va y aller, on n'a pas fait appel du maintien du match. On est de beaux joueurs, on va relever le défi."

Signé Tchouaméni et Volland : la qualification de Monaco en vidéo

Coupe de France Tchouaméni, passionnant sur la préparation mentale : "Quand je pense à Kylian au PSG..." IL Y A 14 HEURES