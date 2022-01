Le tenant est tombé dans la séance fatidique. Nice est venu à bout du PSG, lundi, dans le dernier 8e de finale de la Coupe de France (0-0, 5-6 tab). Dans une rencontre fermée, le leader du classement de Ligue 1 et son dauphin azuréen se sont départagés aux tirs au but et le jeune Xavi Simons a craqué face à Marcin Bulka. Les Aiglons retrouveront l'OM en quart de finale. Paris perd son trophée.

Ni Messi, ni Mbappé, le héros s'appelle Bulka : le résumé de l'élimination du PSG en vidéo

Les Parisiens subissent un premier échec cette saison et pourront s'en vouloir de ne pas en avoir fait davantage. Avec Leo Messi mais sans Kylian Mbappé qui a débuté sur le banc, ils se sont pourtant tout de suite emparés du ballon. Longtemps incapables de hausser le rythme, ils n'ont toutefois pas réussi à trouver des décalages dans le camp de Niçois bien en place et très rigoureux. Les Aiglons se sont plus rapidement projetés vers l'avant avec le véloce Justin Kluivert sur la gauche ou Hichem Bouadoui sur la droite qui a servi Amine Gouiri pour une reprise axiale ratée (17e).

Justin Kluivert lance les hostilités niçoises face au Paris SG

Messi n'a pas pesé, Icardi n'a rien fait

Paris a répliqué et décoché un premier tir mais Marco Verratti, Parisien le plus volontaire, n'a pas cadré (22e). Titulaire également, Julian Draxler s'est fait beaucoup trop discret. Messi également même s'il a mollement alerté Bulka juste avant la pause (45e). Jamais servi ou cerné par l'impeccable paire niçoise Bonfim Dante - Jean-Clair Todibo, Mauro Icardi, lui, n'a quasiment pas touché le ballon pendant son heure de jeu.

Occasion pour Paris : la frappe (trop timide) de Messi

Mbappé n'a pu débloquer la situation

Comme en championnat (0-0), Nice était venu au Parc des Princes pour résister et placer des contres. Lancé par Gouiri, Kluivert a déboulé dans la surface parisienne mais aussi buté sur Gigo Donnarumma (48e). Mauricio Pochettino s'est résolu à lancer Mbappé (64e) alors que Christophe Galtier venait de remplacer Kasper Dolberg par Andy Delort (62e). Les deux nouveaux entrants ont apporté un surplus de percussion offensive et les débats se sont enfin réellement animés.

Le PSG s'est mis à pousser mais Verratti a de nouveau tiré à côté de la cible (68e). Nice a répondu avec une puissante frappe axiale de Delort sur Donnaruma (69e). Les situations se sont faites plus chaudes dans les deux surfaces (85e, 90e+3), les véritables occasions franches ont toutefois encore manqué et tout s'est joué aux tirs au but.

Leandro Paredes s'est loupé, Delort aussi, pas le 7e tireur niçois Dante sur sa Panenka. Entré en fin de match, Simons, 18 ans, s'est présenté ensuite mais a buté sur Bulka. Le géant polonais prêté à Nice par le PSG cette saison, disputait son 2e match après le 32e de finale remporté à Cholet (0-1) . Il est devenu le héros du jour en permettant au Gym de disputer son premier quart de finale de Coupe de France depuis 2011. De son côté, après ses succès en 2020 et 2021 et même 7 finales de suite, le PSG trébuche très tôt cette fois.

