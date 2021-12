Les supporters du LOSC ne pourront pas accéder au stade de Lens le 4 janvier lors du match de 16e de finale de la Coupe de France. Après des débordements en tribune lors du derby Lens-Lille le 18 septembre, les deux clubs avaient écopé de sanctions de la Ligue professionnelle de football, dont la fermeture pour les Lillois de leurs parcages visiteurs lors des matches disputés à l'extérieur jusqu'au 31 décembre.

"Ces récents incidents et les renseignements recueillis par les forces de sécurité permettent de confirmer que cette rencontre de Coupe de France du 4 janvier 2022 est considérée à risques majeurs", précise l'arrêté préfectoral, daté de jeudi. Un "antagonisme entre supporters" est "susceptible de s'exprimer à tout instant, y compris en dehors des jours de match, en amont de la rencontre", ajoute le document.

Les supporters du LOSC seront interdits d'accès à l'enceinte du stade Bollaert-Delelis de Lens et à ses abords, ainsi que dans plusieurs rues du centre-ville de Lens et de la commune voisine de Liévin du 4 janvier à 6h au 5 janvier à 6h. Ils ont également interdiction de circuler ou stationner sur la voie publique dans les arrondissements d'Arras et Béthune (Pas-de-Calais).

Les contrevenants s'exposent à une peine de six mois de prison et 30.000 euros d'amende, est-il précisé dans l'arrêté. La possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et de tout objet pouvant être utilisé comme projectile ou pouvant constituer une arme sont également prohibés dans ce périmètre, tout comme la possession et le transport de boisson alcoolisées.

