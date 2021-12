Ancien footballeur international sénégalais et désormais à la tête d’une agence de représentation de joueurs de football, "Champions Nation Group", Mamadou Niang est l'une des grandes figures du football français.

Il débute sa carrière au Havre avant de rejoindre, en 1999, le club de Troyes. Entre 2003 et 2005, Mamadou Niang intègre l'effectif de Strasbourg avec lequel il remporte la Coupe de la Ligue, avant de rejoindre l'Olympique de Marseille en 2005. Il sera l'un des éminents attaquants de l'OM jusqu'en 2010 : il compte alors 227 matches à son actif et 100 buts au compteur ! Capitaine lors de sa dernière saison avec le club marseillais, Mamadou Niang devient le meilleur buteur du Championnat avec 18 réalisations. En contribuant grandement à apporter le dernier titre de champion de France cette année-là, Mamadou Niang est devenu un des joueurs préférés des supporters, une véritable légende de l’OM ! Il rejoint ensuite les championnats turque puis qatari. Il termine sa carrière sportive après la saison 2014-2015 à Arles-Avignon.

Fervent ambassadeur du football amateur, Mamadou Niang rejoint Eurosport pour la Coupe de France ! Les téléspectateurs et internautes le retrouveront au commentaire de deux matches comptant pour les 32es de finale de la Coupe de France, aux côtés de Rémy Tissier : le samedi 18 décembre à 18h30 pour AS Cannes - Dijon FCO, et le dimanche 19 décembre dès 13h45 pour ES Cannet-Rocheville - Olympique de Marseille.

