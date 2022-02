Finaliste la saison dernière avec Niko Kovac, Monaco lorgne avec appétit la Coupe de France, très ouverte cette saison sans le PSG, et l'équipe désormais entraînée par Philippe Clement entend éviter toute fausse route mardi en quart de finale contre Amiens (21h). La très belle victoire à Lens (4-2) en 8e de finale le 30 janvier, ainsi que la démonstration qui s'en est suivie contre Lyon (2-0), samedi en championnat, ont replacé Monaco, encore engagé sur trois tableaux (avec la L1 et la Ligue Europa), sur la carte des prétendants aux distinctions en fin de saison.

Ad

Mais après ces deux matches de haute tenue, le Belge Philippe Clément attaque le plus compliqué : faire en sorte que son groupe maintienne un tel niveau de performance, de façon continue. Après la victoire contre Lyon, avec une première période aboutie offensivement et une deuxième, maîtrisée défensivement, il a rapidement mis en garde les siens. "Je ne veux pas que les joueurs soient heureux ce soir et qu'ils ne soient pas bons contre Amiens", avait-il lancé, pour balayer toute euphorie prématurée.

Coupe de France Tchouaméni, passionnant sur la préparation mentale : "Quand je pense à Kylian au PSG..." IL Y A 14 HEURES

A la veille de recevoir les Picards, il a accentué son propos. "Ce match est un test important selon moi, explique-t-il. Je veux voir comment mes joueurs réagissent. Je leur ai dit que les grands joueurs dans les grands clubs, n'ont pas de 'hauts et bas' dans leurs performances. Ils sont constants et consistants à haut niveau." Mais le technicien belge l'assure, il a vu des joueurs réceptifs à son discours. "Je l'ai vu dans leurs yeux, indique-t-il. Leurs regards ne trompaient pas. Ils ont compris mon message et l'ont appliqué à l'entraînement."

Le onze monégasque devrait donc être prêt dès le début de rencontre. "Il ne faut pas se monter la tête après nos bons résultats, enchaîne d'ailleurs le Brésilien Jean Lucas. Il faudra faire des choses simples, rester tranquille et très concentré." A la vue des équipes encore qualifiées, le club de la Principauté, dont la dernière victoire en Coupe remonte à 1991, entend bien mettre fin à ces 31 années de disette.

Toutes les possibilités de remporter un trophée sont importantes

"C'est une motivation supplémentaire pour les joueurs, c'est certain", glisse Clement, pour qui "ils ont la possibilité d'écrire une part de l'histoire du club". S'il vient d'être sacré champion de Belgique trois fois d'affilée, lui n'a jamais remporté de coupe nationale non plus. "Je l'ai fait comme joueur et entraîneur-assistant", rétorque-t-il toutefois. "C'est important. D'ailleurs, toutes les compétitions sont importantes. Je ne fais pas de différence. Ce n'est pas un bonus! Toutes les possibilités de remporter un trophée sont importantes. Beaucoup terminent une carrière sans jamais rien gagner."

Pour atteindre le dernier carré où il restera obligatoirement une équipe de N2 (4e division), Monaco abordera Amiens, "avec la même préparation qu'un match européen ou de championnat", annonce Clément. "Nous devons nous concentrer sur nos qualités et jouer notre style, dit-il. Mais on connaîtra bien celui d'Amiens, qui évolue à cinq derrière, et possède une bonne puissance physique offensive."

Lucas, lui, reconnaît "ne pas connaître et ne pas pas regarder la L2". "Mais le coach nous a dit que c'était costaud, assure-t-il. On sera prêt et très motivé. On sait qu'on est à trois victoires" de soulever le trophée. Au coeur d'une semaine à deux rencontres importantes à domicile, Clément admet qu'il a aussi en tête la réception de Lorient, dimanche. Lors de cette 24e journée de L1, Rennes se déplacera à Paris, Nice à Lyon, Strasbourg à Angers et Montpellier recevra Lille. Une victoire permettrait à Monaco de faire un coup comptable.

Aussi, contre Amiens, il donnera une opportunité à certains joueurs moins utilisés ces derniers temps. Avec pour mission de ne pas commettre d'impair pour assurer la continuité des performances actuelles.

Coupe de France Monaco recale Amiens et file en demie IL Y A 15 HEURES