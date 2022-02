Football

COUPE DE FRANCE - "On aura les boules ce soir et demain mais on va se relever" : les mots forts de D. Fachan

COUPE DE FRANCE - Eliminé aux tirs au but face à Versailles, le parcours de Bergerac s'arrête en quarts de finale. Déçu forcément, le capitaine Damien Fachan salue le courage de ses partenaires qui ont égalisé en toute fin de match et assure que son équipe va trouver les ressources pour se relever rapidement et bien terminer la saison. L'intégralité de la CDF est sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:01:26, il y a un jour