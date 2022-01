Football

Payet, auteur du tir au but vainqueur : "En face de ce tifo exceptionnel, la soirée est belle"

COUPE DE FRANCE - Sur le plateau de Soir de Coupe, Dimiri Payet a reconnu qu'il était très sensible au tifo "le king" que lui ont adressé les supporters. Le capitaine marseillais, auteur du tir au but vainqueur face à Montpellier, aurait bien aimé ne pas avoir à s'infliger cette séance et garder l'avantage au score. "On doit être plus efficace dans les 30 derniers mètres", dit-il.

00:03:17, il y a 14 minutes