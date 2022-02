La tâche était déjà immense pour le FC Versailles, pensionnaire de National 2, face à l'OGC Nice, tombeur du PSG en quart de finale et solide troisième de Ligue 1. Elle s'est sans doute encore un peu corsée ce mardi puisque cette demi-finale se déroulera à l'Allianz Riviera, dans l'antre des Aiglons. Comment en est-on arrivé là ? Comment le Petit Poucet peut-il se satisfaire de jouer le match le plus important de son histoire à 900 kilomètres de ses bases ? Première difficulté pour les Versaillais, leur stade Montbauron (d'une capacité de 6.000 places) n'est pas homologué pour accueillir une demi-finale de Coupe de France et ne possède aucun éclairage du fait de sa proximité avec le Château de Versailles.

Tout cela à cause de Louis XIV, puisque selon le règlement des Bâtiments de France, la chambre du Roi ne doit pas être polluée par une source de lumière dans un rayon de 5km... et Montbauron se trouve à un petit kilomètre. Il restait dès lors plusieurs options en Ile-de-France pour accueillir les demi-finales mais toutes posaient problème. La priorité et le rêve des joueurs restaient de disputer cette rencontre au Parc des Princes. Mais le PSG profite de son absence dans le dernier carré pour engager des travaux sur sa pelouse. Un entretien qui était prévu lors de la trêve internationale de novembre dernier mais la tenue de France - Kazakhstan au Parc a obligé Paris à le repousser.

Le Parc des Princes vu du ciel. Crédit: Getty Images

Ca ne change pas fondamentalement les choses de jouer chez eux

La préfecture a, elle, interdit le FC Versailles d'organiser la rencontre au stade Charléty dans le sud de la capitale, estimant que le club ne pourrait pas assurer la sécurité dans l'enceinte. Voisin du Parc, le stade Jean Bouin ne fait pas non plus l'affaire puisque la pelouse est synthétique. Quant au Stade de France : "Si c'est pour que le stade sonne creux avec 12 à 15 000 personne et engager des frais d'organisation et de sécurité à hauteur de 250 000 euros, ce n'est pas la peine", nous a fait savoir Jean-Luc Arribart, directeur général du Petit Poucet. Contraint de s'expatrier hors de l'Ile-de-France, le club a envisagé plusieurs autres options (Tours, Le Mans), Troyes et Lens ont même proposé leur stade mais aucune n'a été retenue.

"Le public lensois pouvait créer un environnement favorable mais, géographiquement c'était compliqué de ramener nos supporters. A partir du moment où on ne joue pas en Ile-de-France, on joue à l'extérieur. On avait un problème de soutien, d'affluence et ça coûte très cher d'organiser un match", a continué Jean-Luc Arribart. Mais pourquoi avoir choisi de se compliquer la tâche en jouant sur la pelouse de son adversaire ? "Il y a quatre divisions d'écart et il ne faut pas rêver : ça ne change pas fondamentalement les choses de jouer chez eux, nous a expliqué le directeur général du club. On va jouer dans un super stade avec beaucoup de monde et l'ambiance sera bon enfant et bienveillante. Et puis, Nice a perdu pas mal de points à domicile contre des petits et on n'est pas mauvais à l'extérieur. C'est une affaire entre Nice et nous. Jouer sur terrain neutre, ce n'était pas terrible."

Confronté au même problème en 8e de finale, le FC Versailles s'était qualifié sur la pelouse du leader de Ligue 2, Toulouse et rêve d'un même destin le 1er mars prochain. Et s'il veut jouer en Ile-de-France en Coupe de France, Versailles n'a pas le choix. Il faudra passer l'obstacle niçois et, alors, cette fois, le Stade de France l'accueillera sans se poser de question.

