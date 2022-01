"Si vous regardez les chiffres de Messi, ses six premiers mois sont incroyables". Avec Leonardo, le fact-checking n’a jamais semblé aussi simple. Fin décembre, le directeur sportif du PSG estimait que l’arrivée de l’homme au 7e Ballon d’Or dans la capitale était une réussite totale. Il y a pourtant de quoi nuancer largement cet aspect. En L1, la Pulga n’a marqué qu’une fois, sur 44 tentatives. En Europe, il présente ainsi le deuxième pire ratio de conversion frappes/buts en championnat. Voilà pour les chiffres, rarement en sa défaveur habituellement.

Pour le reste, ce n’est pas forcément beaucoup plus glorieux. Depuis son arrivée, c’est une mauvaise copie de l’homme qui sévissait à Barcelone que Paris a récupérée. Un coup de rein disparu, une finition envolée, une position illisible et la désagréable impression de passer à côté de la magie Messi. "Il a passé 20 ans au même endroit, et nous l’avons fait venir en trois jours, le défendait avec plus de justesse Leonardo. Trois jours ! C’était complètement inattendu pour lui". Ce déracinement combiné sans doute à une légère décompression post-Copa America enfin gagnée ont sans doute pesé lourd dans l’apport insuffisant de la star parisienne.

Il avait la souche la plus dure du Covid

Alors, reverra-t-on le vrai Messi un jour ? Si oui, quand ? Les premiers frémissements sont apparus fin décembre. Face à Lorient (1-1), il fut l’une des rares éclaircies d’un jeu parisien encore balbutiant. Dans la lignée de sorties plus convaincantes, notamment face à Bruges (4-1), l’Argentin semble avoir pris la mesure du défi qui l’attend. Mais le Covid est passé par là entre-temps…

Contaminé pendant les fêtes, l’Argentin a mis du temps à retrouver ses sensations, au point de rater les trois premiers matches de l’année avec le PSG. De retour face à Reims (4-0), il a semblé vite retrouver sa place, surtout avec Marco Verratti et Kylian Mbappé à ses côtés. C’est presque une surprise de le voir postuler ce lundi à une place de titulaire face à Nice. Mais, preuve de sa volonté de mieux accompagner le PSG, il a préféré décliner la sélection argentine pour se concentrer sur sa remise en forme.

"Nous aimerions qu’il soit ici, a ainsi commenté son sélectionneur Lionel Scaloni jeudi. J’ai eu une conversation avec lui et il m’a dit que le Covid l’affectait beaucoup. Il avait la souche la plus dure… Il est important qu’il se rétablisse physiquement et j’ai décidé que le mieux était qu’il ne vienne pas dans de mauvaises conditions. Il n’a pas joué pendant longtemps et je pense que la décision était la bonne". Paris ne dira pas l’inverse.

Car ce mois de janvier ressemble déjà un tournant pour Mauricio Pochettino. Pour une fois, le coach parisien a vraiment eu le temps de travailler. Entre un stage au Qatar annulé, et trois matches de rang à domicile, il a enfin pu diriger un effectif, même incomplet, sans forcément penser récupération. Hasard ou non, c’est peut-être face à Reims, en seconde période, qu’on a vu le PSG le plus dominant de la saison en L1.

Le temps presse quand même d'ici le Real

"Nous avons effectué une bonne semaine d'entraînement, qui nous a facilité la tâche pour travailler sur des aspects pour lesquels on a moins le temps d'habitude, comme le physique, la tactique. Nous espérons que ce travail se reflétera lors des prochains matches", a détaillé le coach argentin en conférence de presse dimanche. Dans cette équation, Messi va devoir s’intégrer même si sa relation avec Kylian Mbappé s’affine à mesure que les minutes passent. L’absence de Neymar semble avoir conféré une place axiale bien plus adaptée à ses qualités et aux besoins du PSG.

A deux semaines du Real Madrid, il est de toute façon trop tard pour imaginer une vraie révolution. Reste qu’un Messi impliqué et retrouvé peut suffire à effacer bien des lacunes tactiques, techniques ou physiques. Demandez au FC Barcelone. Alors, ce lundi, Paris n’a qu’un souhait : que ce 8e de finale face à Nice ressemble au premier jour du reste de sa vie parisienne. Histoire de vraiment démarrer une histoire qui semble encore en attente.

