Niko Kovac l'a annoncé vendredi. Ruben Aguilar a été opéré d'une fracture du nez et sera forfait pour la rencontre de Coupe de France contre le Red Star dimanche. "Nous avons eu un accident lors de l'entraînement d'hier", a expliqué vendredi le technicien monégasque en conférence de presse avant le déplacement de Monaco à Saint Ouen.

"Ruben (Aguilar) s'est cassé le nez et ce n'était pas beau à voir, a précisé Kovac. Il a été opéré et ne sera pas opérationnel pour la rencontrede Coupe." International français (1 sélection) la saison dernière, Ruben Aguilar a pris part à 14 matches de L1 et 7 rencontres européennes avec Monaco cette saison. Selon le club de la Principauté, il reprendra l'entraînement lundi et sa participation à la rencontre de Ligue 1 face à Rennes n'est pas compromise.

