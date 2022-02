Le PSG est fixé sur la route qui peut le mener à un troisième victoire en Coupe de France féminine. Les Parisiennes ont fait forte impression samedi en dominant sèchement (3-0) l'OL, double tenant du titre. Lauréates en 2010 et 2018, les joueuses de la capitale se rendront le 5 ou 6 mars à Montpellier, actuel cinquième du Championnat, selon le tirage au sort effectué mercredi. L'autre affiche entre clubs de D1 sera un duel francilien entre le Paris FC et Fleury, soit les troisième et quatrième de l'exercice en cours.

Autre représentant de l'élite, le Stade de Reims accueillera les féminines du FC Nantes, formation de D2 qualifiée sur tapis vert malgré sa défaite en 8es de finale dimanche contre Soyaux (2-2, 4-3 t.a.b). Les Nantaises avaient saisi la Commission Règlements et contentieux de la Fédération française de football, qui a informé les deux clubs concernés de sa décision peu de temps avant le tirage au sort. Sur son site Internet, le FC Nantes explique que Soyaux "a fait entrer en jeu la joueuse Binta Diakité qui avait déjà disputé, cette saison, une rencontre de Coupe de France avec son ancien club, l'AJA Stade Auxerrois", ce que le règlement interdit.

Le dernier quart de finale oppose deux équipes de deuxième division, Rodez et Yzeure.

Affiches des quarts de finale de Coupe de France féminine

Montpellier - Paris SG

Paris FC - Fleury

Reims - Nantes (D2)

Rodez (D2) - Yzeure (D2)

