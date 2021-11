Football

VIDEO - COUPE DE FRANCE : Une contre-attaque parfaite de Sedan qui reprend l'avantage face à Paris

COUPE DE FRANCE - Face à la domination dans le jeu du Paris FC, Sedan a utilisé sa meilleure arme : le contre. Les Parisiens avaient l'occasion de prendre l'avantage mais Lenogue s'est interposé. La défense sedanaise a mis la pression et a récupéré le ballon à l'entrée de la surface. Le contre a été parfaitement orchestré par Dahchour et Géran a conclu (2-1). Regardez ce but en vidéo.

00:01:14, il y a 2 heures