Sochaux et Guingamp, deux clubs de Ligue 2, quittent la Coupe de France dès le huitième tour après leurs défaites aux tirs au but samedi contre Thaon (N3) et Les Herbiers (N2), tandis que Bordeaux s'est imposé difficilement (3-2) contre Trélissac (N2).

Lors d'un match joué une demi-heure à dix contre dix, les Sochaliens ont failli l'emporter grâce à un doublé de Tony Mauricio (21e, 84e), mais Thaon a égalisé dans la foulée du deuxième but par Tom Condi (86e) avant de sortir vainqueur de la séance de tirs au but (2-2, 3 t. a. b. à 1).

C'est aussi dans cet exercice qu'a failli l'En Avant Guingamp après un match nul sur le même score (2-2, 4 t. a. b. à 3) contre Les Herbiers, club qui avait atteint la finale de la compétition en 2018, n'échouant que contre le PSG (2-0).

Dans la soirée, les Girondins ne sont pas tombés dans le piège tendu par Trélissac (3-2), ville située à une centaine de kilomètres de Bordeaux.

Les résultats du huitième tour de la Coupe de France masculine de football ce samedi (en gras, le nom des qualifiés) :

Marnaval Sp. (R1) - SC Bastia (L2) : 0 - 3

ESA Linas-Montlhery (N3) - Paris 13 Atletico (Nat) : 2 - 1

Oissel (N3) - Loon Plage (R1) : 1 - 1 t.a.b.

US Granvillaise (N2) - Etoile de Morne-à-l'Eau : 6 - 0

Orvault Sports Football (R1) - Châtaigneraie (R1) : 0 - 1

Feignies (N3) - Valenciennes (L2) : 0 - 3

Grenoble (L2) - Villefranche Beaujolais (Nat) : 2 - 0

Montauban (R2) - Nîmes (L2) : 0 - 4

Haguenau (N2) - Belfort (N2) : 1 - 2

Amiens (L2) - Aiglons Lamentin 10 - 0

SA Thiernois (R1) - Le Puy (N2) : 2 - 3

Chamalières (N2) - UF Maconnais (N3) : 4 - 1

Cosne US (N3) - Paris FC (L2) : 0 - 2

Thaon (N3) - Sochaux (L2) : 2 - 2 t.a.b.

Epinal (N2) - Metz (L2) : 0 - 1

Chambéry SF (N3) - Rumilly Vallières (N3) : 2 - 1

Entente Boé Bon-Encontre (R2) - Aubagne FC (N2) : 1 - 4

Alençon (N3) - Stade Pontivyen (R1) : 0 - 0 t.a.b.

Bourges Foot 18 (N2) - St Pryve St Hilaire (N2) : 1 - 1 t.a.b.

Colomiers (N3) - Pau (L2) : 0 - 1

Les Herbiers (N2) - Guingamp (L2) : 2 - 2 t.a.b.

Ergue-Gaberic (R1) - Stade Plabennécois (N3) : 1 - 2

Drapeau Fougères (N3) - Avranches (Nat) : 0 - 1

Béthune (R1) - Dunkerque (Nat) : 0 - 4

Onet-le-Chateau (N3) - RC Grasse (N2) : 0 - 1

Roche Saint-Genest (R2) - Rodez (L2) : 0 - 1

Châtellerault (N3) - Avoine (N3) : 0 - 1

Lege Cap Ferret (N3) - Châteauroux (Nat) : 1 - 4

ASU Grand Santi (R1) - Evreux (N2) : 0 - 3

Trélissac (N2) - Bordeaux (L2) : 2 - 3

