Grande première pour l'ASU Grand-Santi. Située en Amazonie à la frontière avec le Suriname, la commune enclavée de Grand-Santi va vivre au rythme du ballon rond lors des prochaines semaines. Son équipe de football, l'ASU Grand-Santi, a écrit le week-end dernier l'une des plus belles pages de son histoire en se qualifiant pour le 8e tour de la compétition.

Ad

Les joueurs de Grand-Santi étaient loin de s'imaginer passer le 7e tour de Coupe de France, surtout que la finale régionale jouée dimanche dans la commune de Sinnamary donnait comme grand favoris le Geldar de Kourou, probablement le plus grand club de la région. Et pourtant, ce sont bien les verts qui sont allés chercher la qualification aux tirs au buts (1-1, 4-5 tab). Un grand moment d'émotion pour le club tout entier.

Coupe de France La saison galère continue : Saint-Etienne prend déjà la porte ! 29/10/2022 À 15:38

Pour la première fois de son histoire donc, l'ASU Grand-Santi a rendez-vous au 8e tour avec la Métropole et plus particulièrement le FC Evreux (N2). Et, charme de la compétition, ce sont les Normands qui se déplaceront le week-end du 20 novembre prochain. Reste à savoir où se jouera la rencontre, la commune de Grand-Santi n'étant pas facilement accessible comme l'explique Michel Mospinek, l'ancien dirigeant de Guingamp et Sedan, sur Twitter.

Ligue des champions Klopp : "Naples, peut-être l'équipe la plus en forme en Europe" IL Y A 36 MINUTES