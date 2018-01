Coupe de la Ligue : Montpellier dans le dernier carré après son succès à Angers (0-1)

Montpellier a pris son temps mais sera bien dans le dernier carré. Les Héraultais sont venus à bout d'Angers sur la fin dans un match très indécis (0-1). Toujours aussi solides et délivrés par le but d'Isaac Mbenza (87e), les hommes de Michel Der Zakarian ont toujours le droit de rêver du Stade de France. Pour Angers, en revanche, le début d'année se révèle compliqué.

Sortis de la Coupe de France dimanche dernier par Lorient (0-2), les joueurs de Stéphane Moulin espéraient faire plaisir à leurs supporters en retrouvant une certaine maîtrise à domicile. Alignés en 4-4-2 losange, ils ont pourtant eu bien du mal à contenir des adversaires plus tranchants sur les côtés à l'image du très libre Jérôme Roussillon.

Les Héraultais se sont aussi révélés remuants en attaque avec le duo Sio-Ikoné. Le joueur de 19 ans, prêté par le PSG, a ainsi été le premier à alerter Ludovic Butelle, qui retrouvait pour la première fois le but angevin après son détour par Bruges (9e). Le rigoureux portier du SCO a ensuite dû bloquer un tir lointain de Paul Lasne (22e) puis une reprise de Giovanni Sio (26e) et a vu la jolie volée de Jonathan Ikoné passer au-dessus de sa cage (30e).

La goal-line encore pointée du doigt

Angers aurait pu ouvrir le score contre le cours du jeu peu avant la pause mais Romain Thomas a placé sa puissante tête juste à côté (42e). La première période s'est terminée sur un petit moment de confusion quand le ballon détourné de d'extrême justesse par Butelle sur une petite reprise de Congré a frôlé la cible (45e). Il n'y avait pas du tout but mais la montre de l'arbitre M. Buquet a tout de même vibré et ses assistants vidéo ont dû intervenir pour confirmer la sortie de but évidente. Jugée pas assez fiable, la goal-line technology a été désactivée après la reprise.

Le remplacement du discret Baptiste Guillaume au sein de l'attaque angevine par le plus mordant Billy Ketkeophomphone a permis aux locaux d'afficher un visage plus ambitieux en début de seconde période. Flavien Tait a même trouvé la transversale de Dimitry Bertaud sur un superbe missile (57e). Cela n'a pourtant pas duré car le SCO a vite laché prise au milieu de terrain et s'est exposé aux contres des Pailladins dans cette rencontre aussi ouverte qu'indécise.

Montpellier a su mieux gérer ses efforts et garder de l'énergie pour faire la différence dans les dernières minutes. Après un gros travail de Ruben Aguilar sur la droite, Isaac Mbenza a pu pousser le ballon au fond des filets de Butelle (0-1, 86e). Le Belge de 21 ans avait déjà marqué sur le terrain du SCO en championnat au début du mois de décembre (1-1). Cette fois, il permet aux siens de maintenir intactes leurs ambitions dans la compétition.